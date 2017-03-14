НБУ обещает либерализацию: украинцам разрешат покупать в 12 раз больше наличной валюты

Национальный банк Украины планирует в рамках валютной либерализации повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка 5,5 тыс. долл., или в 12 раз выше действующего лимита.

Читайте такжеГонтарева анонсировала смягчение валютных ограничений после подписания меморандума с МВФ

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около 500 долл., мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом – это 150 тысяч», - сказал Смолий, отмечая, что это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации.

Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам «в одни руки» в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка 450 долл.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, пересмотреть административные ограничения для банков, а также отменить лицензирование инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.