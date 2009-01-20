S&P: Иностранный капитал поможет избежать «жесткой коррекции»

Присутствие иностранного капитала в украинской банковской системе позволит избежать "жесткой коррекции" рынка. Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала кредитный аналитик Standard & Poor`s (S&P) Екатерина ТРОФИМОВА

«Иностранные стратегические инвесторы не в состоянии полностью защитить банки от высоких кредитных и отраслевых рисков, но ожидается, что именно их присутствие, поддержка и опыт смогут сгладить негативные последствия потенциальных спадов на рынке и избежать "жесткой коррекции" рынка, – сказала Е.ТРОФИМОВА – Тот факт, что их роль растет, особенно важен ввиду сохраняющихся недостатков нормативно-правовой системы Украины, которая, тем не менее, постепенно укрепляется и проявляет устойчивость».

По ее словам, экономическая и политическая нестабильность, ограниченные возможности хеджирования и снижения рисков, недостатки инфраструктуры, дефицит, а также высокая текучесть квалифицированных кадров, особенно в области банковского риск-менеджмента, негативно влияют на операционную гибкость украинских банков.

Е.ТРОФИМОВА также сообщила, что, несмотря на увеличение инвестиций и стремление руководителей банков исправить положение, практика риск-менеджмента отстает от уровня реальных рисков и не соответствует международным стандартам. «В своем стремлении расширить бизнес и достичь поставленных коммерческих задач украинские банки не уделяют должного внимания разработке строгих и последовательных стандартов выдачи кредитов и принятия других видов рисков», - отметила Е.ТРОФИМОВА.

Она напомнила, что исходя из оценки страновых рисков (так называемой оценки BICRA), которая отражает сильные и слабые стороны банковской системы страны по сравнению с другими государствами, S&P относит банковскую систему Украины к последней, самой слабой, группе 10. Наряду с Украиной, банковские системы группы 10 имеют Венесуэла, Ямайка и Боливия.

«Низкий уровень оценки отражает высокую уязвимость украинской банковской системы к разного рода шокам, обусловленную наблюдаемым в последние годы стремительным ростом еще не "выдержанных" кредитных портфелей, сложной экономической и политической обстановкой, существенной (хотя и снижающейся) концентрацией бизнеса на отдельных контрагентах и отраслях, значительной долларизацией операций, сомнениями относительно правовой защиты прав кредиторов, недостаточно строгими стандартами выдачи кредитов и риск-менеджмента, а также отставанием мер, принимаемых регулирующими и надзорными органами, от развития рынка», - сообщила Е.ТРОФИМОВА.