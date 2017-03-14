Гройсман в Турции: договариваются о свободной торговле и защите инвестиций

17:05, 14 марта 2017
Финансы
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До конца года должны согласовать три украинско-турецких документа - о зоне свободной торговли, о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. 

Гройсман полетел в Турцию / Фото УНИАН

Украина и Турция до конца текущего года планируют согласовать соглашения о зоне свободной торговли, о взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главой правительства Турции Бинали Йылдырымом, сообщил в Twitter пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук.

«До конца года должны согласовать три украинско-турецких документа - о зоне свободной торговли, о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Спектр нашего взаимодействия с Турцией чрезвычайно широкий: от космоса до недр», - цитирует Гройсмана Столярчук.

Ранее Украина и Турция подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины и Турции, использующим паспорта в форме ID-карт с электронным носителем, въезжать и выезжать в Турцию и в Украину и находиться на территории Турции и Украины без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Теги: #Турция#Гройсман#инвестиции#ЗСТ