Гривня закрыла межбанк на уровне 26,92 за доллар

Во вторник, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5788/28,6168 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9043 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 372 сделки на сумму 196,48 млн долл.