Межбанк: доллар продолжил снижение

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0150/8,1750 грн. за 1 долл., к 11:00 цены упали до 7,9500/8,1000, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 7,9500/8,0000 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9550/8,0000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2370/0,2450 грн., а к 12:00 цены снизились до 0,2360/0,2400. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2340/80 грн.

В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3000 (+1,0000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2920/1,3100. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3755/10,5825, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 10,3130/10,5135, и к 12:00 достигли уровня 10,3010/10,3720. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,3155/10,3800.