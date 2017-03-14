Минфин начал работу над внедрением налога на выведенный капитал

Министерство финансов начало работу над внедрением в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, сообщается на странице министерства в сети Facebook.

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«Минфин запустил работу над налогом на выведенный капитал. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы под председательством министра финансов Александра Данилюка. Во встрече также приняли участие представители Минфина, Налогового комитета, ГФС, бизнеса и эксперты. Участники обсудили главные приоритеты и дальнейшие шаги в этом направлении», - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что хочет, чтобы процесс разработки был максимально открытым и прозрачным.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в 2016 году поддержал инициативу введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.

Ранее эксперты предложили правительству рассмотреть в проекте Налогового кодекса возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предполагает взимание налога при выплате дивидендов, платежах в офшорные зоны, выплате процентов нерезидентам, а при определенных условиях делает прямым объектом налогообложения часть выплат пассивных доходов.