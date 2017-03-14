Нацбанк хочет разрешить физлицам инвестиции за рубеж до 50 тысяч евро без лицензии
Физлица смогут инвестировать средства в недвижимость или другие активы, а также смогут торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах.
Национальный банк намерен разрешить физическим лицам осуществлять инвестиции за пределы Украины до 50 тыс. евро без получения индивидуальной лицензии регулятора.
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Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
«Что касается порога, мы рассматриваем сумму в пределах 50 тысяч евро. При этом не существует ограничений для средств, которые были заработаны за границей», - сказал Смолий.
По его словам, при сумме до 50 тысяч евро решение будет приниматься автоматически коммерческим банком, свыше этой суммы – будет оформляться пакет документов в Национальный банк.
При этом Смолий пояснил, что физлица смогут инвестировать средства в недвижимость или другие активы, а также смогут торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах.
Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, пересмотреть административные ограничения для банков, а также отменить лицензирование инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.