Нацбанк хочет разрешить физлицам инвестиции за рубеж до 50 тысяч евро без лицензии

Национальный банк намерен разрешить физическим лицам осуществлять инвестиции за пределы Украины до 50 тыс. евро без получения индивидуальной лицензии регулятора.

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Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«Что касается порога, мы рассматриваем сумму в пределах 50 тысяч евро. При этом не существует ограничений для средств, которые были заработаны за границей», - сказал Смолий.

По его словам, при сумме до 50 тысяч евро решение будет приниматься автоматически коммерческим банком, свыше этой суммы – будет оформляться пакет документов в Национальный банк.

При этом Смолий пояснил, что физлица смогут инвестировать средства в недвижимость или другие активы, а также смогут торговать финансовыми инструментами на иностранных биржах.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, пересмотреть административные ограничения для банков, а также отменить лицензирование инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.