Апелляционный суд не нашел вины НБУ в банкротстве банка "Финансы и кредит"

Киевский апелляционный административный суд Украины подтвердил достаточность надзора Национального банка Украины за банком «Финансы и кредит», который стал неплатежеспособным в сентябре 2015 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в декабре 2016 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск клиентов банка «Финансы и кредит», которые требовали признать надзор НБУ недостаточным, что якобы привело финучреждение к неплатежеспособности.

Как отмечается в сообщении, регулятор не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил полностью.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.