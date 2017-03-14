Волынский облсовет требует ввести санкции в отношении банков с российским капиталом

Депутаты Волынского облсовета приняли обращение о санкциях в отношении банков с российским капиталом в Украине. Не голосовали только депутаты партии «Солидарность», которые не явились на сессию областного совета. Проект обращения, который внес председатель фракции УКРОП в облсовете Вячеслав Рублев, был рассмотрен 14 марта во время внеочередной сессии Волынского областного совета. Документ адресован Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде Украины, Совету Национальной безопасности и обороны, областным советам.

«Волынский областной совет первым инициирует такое обращение. Сегодня весь мир вводит санкции против России, ее предприятий и чиновников. А мы торгуем с так называемыми ЛНР и ДНР. Так, в 2016 году Украина закупила у России угля на 250 млн долларов. Мы видим, что в Гаагском трибунале украинская сторона не говорит о том, что Россия является оккупантом, ведь в таком случае придется прекратить любую торговлю. Сегодня мы работаем с РФ и обогащаем ее банки. Это обращение – еще одна подсказка для властей, что они что-то делают неправильно и должны задуматься о том, чтобы продержаться до конца срока, на который их избрали», – заявил председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

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В обращении отмечается, что банкам с российским капиталом не место в Украине. Но, несмотря на тот факт, что война России против Украины продолжается уже третий год, эти финансовые учреждения до сих пор работают на территории нашего государства. В начале 2017-го восемь российских банков охватывали около 40% украинского банковского рынка. 30% из них приходилось на государственные банки Российской Федерации: «Проминвестбанк» – 14%, ВТБ – 12% и «Сбербанк» – 4% рынка. В силу значительной рыночной доли, подчеркивается в документе, российские банки могут быть опасными для банковской системы Украины, поскольку их активность зависит от Кремля. «Российские банки имеют право покупать на территории Украины валюту, обменивать гривну, которая поступает им в виде сбережений граждан, и переводить в материнскую компанию. Также они у них есть возможность получать кредиты и рефинансирование от Нацбанка Украины. Следовательно, эти финучреждения, так же как и другие банки, могут получать напечатанную эмиссионную гривну. Более того, по убеждению специалистов, российские банки занимаются перечислением гривны на оккупированную территорию Донбасса для поддержки группировок «ДНР» и «ЛНР», – сказано в обращении. В то же время, отмечается в документе, украинский МИД направил в Международный суд ООН в Гааге иск к российскому «Сбербанку», который считает причастным к финансированию терроризма. По мнению МИДа, через «Сбербанк» поддерживались боевики на востоке Украины, которые осуществляли атаки на мирное население. За это Украина требует от России компенсации. Также в тексте иска содержится фраза «российские банки» в связи с предоставлением финансовой поддержки террористам, действующим в Украине. Это значит, что не только через «Сбербанк», но и через другие российские банки идут деньги на убийство украинцев.

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Учитывая все вышеперечисленное, Волынский облсовет требует:

– внести изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», в которых должны быть предусмотрены полномочия и обязанности Национального банка Украины устанавливать факт наличия связи банков со страной-агрессором и отказывать в предоставлении банковской лицензии, а также отзывать ее в случае установления такой связи;

– провести инвентаризацию счетов государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций в банках, которые контролирует Российская Федерация, а также получить информацию обо всем государственном и коммунальном имуществе, находящемся в залоге в этих банках;

– принять меры по запрету государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям сотрудничать с банками, которые контролирует Российская Федерация, а также по изъятию из залога имущества, принадлежащего государству и территориальным общинам;

– рекомендовать НБУ обеспечить рефинансирование украинских банков, готовых принять на себя кредитные обязательства государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций в банках, которые контролирует Российская Федерация, с передачей объектов залога под контроль Украины;

– немедленного введения СНБО секторальных санкций в отношении Российской Федерации, которые будут относиться в первую очередь к банковской сфере.

Напомним, что несколько месяцев назад народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «О прекращении сотрудничества государственных и коммунальных предприятий с банками страны-агрессора» (№ 5383). 18 октября 2016 года народные депутаты из УКРОПа зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления № 5279 «О применении против Российской Федерации секторальных санкций в банковской сфере».