Фонд гарантирования выплатил вкладчикам "Платинум Банка" 70% гарантированных сумм

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже выплатил вкладчикам «Платинум Банка» 3,3 млрд грн, что составляет 70% общей гарантированной суммы по этому банку.

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Согласно сообщению на сайте фонда, из выплаченных средств 3,2 млрд грн были выплачены после 1 марта 2017 года через автоматизированную систему выплат фонда.

Фонд напомнил, что благодаря автоматизированной системе значительно расширилась сеть пунктов выплат. Теперь вкладчики могут получить причитающиеся им средства в любом отделении любого банка-агента, которые на сегодня подключены к процессинговому центру фонда: «Правэкс-банк», «Альфа-банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», ПУМБ, «ТАСкомбанк» и банк «Пивденный».

Обслуживание вкладчиков «Платинум Банка» осуществляется в 804 пунктах выплат указанных банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

Владельцами существенного участия «Платинум Банка» регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

«Платинум Банк» (ранее «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.