Запрет НБУ на досрочное снятие депозитов будет оспорен

Окружной административный суд Киева открыл производство по признанию незаконным решения Нацбанка Украины о запрете досрочного расторжения договоров по вкладам банковских депозитов.

Об этом говорится в сообщении компании «Атлон капитал», которая подала в Окружной административный суд Киева иск к Национальному банку Украины относительно отмены моратория на возврат срочных депозитов.

«Предмет иска – признание абз. 5 п. 2 Постановления Правления НБУ №413

от 04.12.2008 недействительным и несоответствующим правовому акту

высшей юридической силы (а именно ч. 2 ст. 1060 Гражданского Кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, суд принял решение о назначении слушания по делу на 10.00 17 марта 2009 года. Судья – Константин Винокуров.

Как сообщалось, НБУ постановлением №319, в связи с резким увеличением оттока вкладов из банковской системы страны, запретил с 13 октября 2008 года досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. Впоследствии этот документ был заменен постановлением №413 от 4 декабря 2008 года, в котором указанная норма сохранялась.