Украина и Белоруссия подписали меморандум о борьбе с кризисом

Правительства и Нацбанки Украины и Белоруссии подписали меморандум общих действий для минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику двух стран, сообщает пресс-служба украинского президента. Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Виктором Ющенко в Чернигове во вторник. Меморандум по отработке системы мероприятий по интенсификации двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-экономического кризиса с украинской стороны подписали первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов и заместитель председателя Национального банка Украины Павел Сенищ. "Целью меморандума являются общие действия, которые будут способствовать минимизации негативного влияния последствий мирового финансового кризиса на экономику Украины и Белоруссии, а также взаимный товарооборот, развитие сотрудничества в экономической и валютно-финансовой сферах", - отмечает пресс-служба Президента.