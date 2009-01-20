«Оранта» увеличит уставный капитал в 2009 г. на 240-250 млн.

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» намерена в 2009 году увеличить уставный капитал на 240-250 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на председателя Наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олега Спилку.

«Мы планируем в 2009 году докапитализировать НАСК «Оранта». Сейчас ведем переговоры с акционерами. Понятно, что кризис затронул всех. И акционеров компании, естественно, не обошел стороной. Но в наших планах - увеличение уставного капитала компании, как минимум, на 240–250 млн. грн. Путем дополнительной эмиссии акций» - сообщил О.Спилка.

НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». Компания имеет около 800 структурных подразделений. Агентская сеть «Оранты» насчитывает более 7 тыс. страховых агентов. На 1 октября 2008 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.