Российский "Сбербанк" ограничил снятие наличных в Украине

ПАО «Сбербанк» ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалент этой суммы в иностранной валюте через кассу банка в сутки на одного клиента. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе дочернего банка «Сбербанка России» заявили, что временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.

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"В связи с неправомерными действиями третьих лиц в отношении блокировки главного офиса Сбербанка, причинение физического вреда банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам о введении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных средств с текущих счетов физических лиц в кассу банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента", - говорится в сообщении.

Кроме того, введены лимиты и на снятие наличных с карточных счетов.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности дочернего банка "Сбербанка России" в Украине.

Кроме того, вчера, 14 марта, в Киеве была прервана работа центрального офиса "Сбербанка" из-за того, что активисты замуровали главный вход в финучреждение.