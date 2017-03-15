Нацбанк укрепил официальную гривню к евро
08:57, 15 марта 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 15 марта: 100 USD – 2690.4296 грн; 100 EUR – 2860.1957 грн; 10 RUR – 4.5636 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2690.4296 (14 марта – 2689.4568)
100 EUR – 2860.1957 (14 марта – 2867.7678)
10 RUR – 4.5636 (14 марта – 4.5482)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5788/28,6168 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.
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