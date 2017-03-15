Совет нацбезопасности сегодня будет решать судьбу российского "Сбербанка"

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня в первой половине дня соберется на заседание и намерен рассмотреть вопрос деятельности украинского дочернего банка российского «Сбербанка».

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Об этом УНИАН сообщил источник на правах анонимности.

Источник не уточнил, ожидается ли принятие на заседании СНБО какого-то решения.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский «Сбербанк» готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР», руководствуясь соответствующим указом президента РФ о признании этих псевдодокументов.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отреагировать на заявление российского «Сбербанка» Национальный банк, который пообещал в случае подтверждения информации инициировать санкции Совета нацбезопасности и обороны в форме запрета на возврат дочерними структурами в пользу российских материнских структур займов и уплаты процентов по ним.

Вместе с тем, дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине, а также сам «Сбербанк России», ключевым собственником которого является центральный банк РФ, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

Представители радикальных движений также провели ряд акций протеста против деятельности российских банков в Украине.

В частности, 13 марта представители партии "Национальный корпус" начали замуровывать отделение российского "Сбербанка" в Киеве неподалеку от станции метро "Золотые ворота".