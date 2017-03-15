НБУ административными методами продвигает собственную платежную систему "Простір"

Национальный банк Украины административными методами продвигает на рынок собственную платежную систему «Простір». При этом в действиях НБУ заложен конфликт интересов, так как, будучи собственником «Простору», Нацбанк является одновременно и участником, и регулятором рынка. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием «Цензор.Нет».

На сегодня «Простору» принадлежит около 1% рынка платежных систем Украины. Остальные 99% - в руках мировых лидеров – компаний Visa и MasterCard. В планах Нацбанка – довести долю рынка «Простору» до 30%.

В частности, в 2016 году было принято постановление правительства, устанавливающее монополию госбанков на социальные выплаты и зарплаты бюджетникам. Коммерческие банки получали право на такие выплаты при условии эмиссии не менее 10% карт «Простору» от общего количества выпущенных карт. В итоге постановление было отменено по причинам несоответствия рыночным принципам.

В марте 2016 года «Ощадбанк», согласно другого постановления правительства, получил монополию на выплату пенсий и всех социальных платежей внутренне перемещенным лицам. Для этих выплат предусмотрена эмиссия платежных карт, и хоть в документе не указывается прямо, какой платежной системе банк обязан отдать предпочтение, даже негласного распоряжения НБУ было бы достаточно, чтобы руководство «Ощадбанка»«добровольно» выбрало именно «Простір».

В ноябре 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №5361, согласно которому Государственное казначейство Украины должно получить право эмитировать карты национальной платежной системы – то есть «Простору» – и начислять на них все выплаты в рамках бюджетной сферы.

Между тем, как отмечается в статье, к «Простору» подключено всего 16 банков, а возможности этой системы крайне ограничены. В частности, картами этой системы нельзя расплачиваться за рубежом и на большинстве сайтов в Украине. Также их не принимают большинство розничных торговых сетей, сетей автозаправок и т.д. Карты «Простору», вопреки заявленной на сайте системы информации, не имеют бесконтактной технологии.

При этом информация о том, во сколько обходится развитие и продвижение системы «Простир» Нацбанку, на сегодняшний день отсутствует.

Продвижением системы «Простір» до недавнего времени занимался Сергей Шацкий, директор Департамента розничных платежей НБУ, который в феврале этого года был задержан по обвинению во взяточничестве. По данным Генпрокуратуры, Шацкий получил взятку в размере 25 тыс. долларов за регистрацию платежной системы «Платисервис», сообщает автор материала.