СНБО поручил Нацбанку и СБУ внести предложения по санкциям против "дочек" российских госбанков

Совет национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку Украины и Службе безопасности в течение суток внести предложения относительно санкций против банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО со ссылкой на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова по результатам заседания совета.

«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», - сообщил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ заявил, что действует в отношении банков с российским государственным капиталом только в рамках законодательства Украины, при этом полномочия для ограничения присутствия российского капитала в нашей стране имеют только Верховная Рада и СНБО.

Справка УНИАН. В Украине государственный банковский сектор РФ представлен тремя банками из числа крупнейших по объему активов – «ВТБ Банк», «Сбербанк» и «Проминвестбанк».