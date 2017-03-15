Порошенко сообщил, сколько будет действовать запрет на перемещение товаров в зоне АТО

Временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до возврата боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

Читайте такжеВсе пути, ведущие к оккупированному Донбассу, будут перекрыты до 13:00 - Турчинов

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на слова президента Украины Петра Порошенко на заседании СНБО.

«Предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного - и не только железнодорожного - сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства», - сказал президент.

По словам Порошенко, по указке России боевики воспользовались ситуацией с блокадой, захватив и конфисковав украинские предприятия.

«Местные вожди террористов и Москва приняли этот пас со стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких синхронизированных действий ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась - к сожалению, для Украины, а не для ее врагов. Обострилась обстановка на фронте. Кроме того, Россия признала паспорта так называемых республик.

Читайте такжеПорошенко: Пробные эшелоны с украинским углем из оккупированного Донбасса уже пошли в Россию

А их самозванное руководство, по указанию Российской Федерации, конфисковало и захватило украинские предприятия. Предварительно стоимость отобранных активов равняется миллиардам долларов. Часть владельцев, следует отдать им должное, свернула производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров как в Украине, так и любой стране мира. Благодаря совместным усилиям блокадников и террористов Украина потеряла свои предприятия, и это, к сожалению, создало совершенно новую реальность», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО.

Также СНБО поручил Национальному банку и СБУ в течение суток разработать санкции, которые могут быть применены к российским банкам на территории Украины.

Блокада активистами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями началась в конце января 2017 года.

13 марта правоохранители задержали 45 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

В ответ на это в нескольких городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Утром 14 марта в полиции сообщили, что всех задержанных участников торговой блокады отпустили.