НБУ купил у банков 25 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 15 марта, купил у банков 25,1 млн долл.

Читайте такжеГривня укрепилась на межбанке до 26,89 за доллар

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8988 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 33,4 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 26,86/26,91 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,8763 грн/долл.