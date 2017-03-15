Кабмин считает недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады - заявление

Кабинет министров Украины считает недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады Донбасса и признает правомерными действия правоохранительных органов в отношении организаторов блокады. Об этом говорится в специальном правительственном заявлении, опубликованном на веб-портале правительства.

Читайте такжеГлава НБУ подсчитала, на сколько снизится ВВП в случае продолжения блокады

"Инициаторы событий, которые происходили в последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу восстановление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой вред стране, - говорится в заявлении. - Мы строим правовое государство, и противодействовать беззаконию можно только законными методами. В данной ситуации правоохранительные органы действовали в полном соответствии с решением СНБО от 16 февраля 2017 года и нормами действующего законодательства. Действовали профессионально и не нанесли никому вреда, несмотря на то, что существовала вероятность применения против них (правоохранительных органов - УНИАН) оружия. Правоохранительные органы проявили выдержку и не допустили опасного развития конфликтной ситуации".

В заявлении сказано, что правительство приложило немало усилий, чтобы выйти из прошлогоднего кризиса, и считает недопустимым его повторение. "Украина, несмотря на все сложности, должна идти по пути восстановления своей независимости. Энергонезависимость - один из наших приоритетов, и мы будем продолжать делать конкретные шаги для ее достижения", - подчеркнули в правительстве.

Как сообщал УНИАН, в конце января на Донбассе силами нескольких ветеранов АТО и представителей политических сил было остановлено железнодорожное и автомобильное сообщение на линии разграничения между Украиной и неподконтрольными территориями. Это спровоцировало блокаду поставок угля из украинских шахт на украинские металлургические предприятия и ТЭС. В середине февраля Кабмин ввел специальные меры на рынке электроэнергии, предполагающие экономное использование угля. Это способствовало бесперебойной работе энергосистемы страны для потребителей, но потребовало от промышленного сектора сократить производство и потребление ресурсов. Ключевые металлургические предприятия значительно сократили выпуск продукции и заявили о возможности полной остановке цехов.

Блокаду осудили представители мировой общественности и послы стран Большой семерки, однако это не остановило организаторов блокады, уверенных, что своими действиями они останавливают "торговлю на крови", в частности торговлю углем. В ответ на это Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения и перечень таких товаров, ограничив их только углем и гуманитарными грузами. Однако и этот шаг не имел эффекта.

13 марта правоохранители задержали 45 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

В ответ на это в нескольких городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить участников блокады. Утром 14 марта в полиции сообщили, что всех задержанных участников торговой блокады отпустили.

СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО. Также СНБО поручил Национальному банку и СБУ в течение суток разработать санкции, которые могут быть применены к российским банкам на территории Украины, которые признают документы так называемых ЛНР и ДНР и потенциально могут осуществлять финансирование этих организаций.