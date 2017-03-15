Эксперт оценил возможные потери российских госбанков от санкций в 1,3 миллиарда

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"НБУ ранее предположил, что в отношении таких банков может вводиться запрет на погашение кредитов от материнских структур и выплату процентов по ним. По моим оценкам, в банках с государственным российским капиталом кредиты от материнских структур составляют чуть более 1,3 миллиарда долларов. Объем процентных расходов составляет порядка 90 миллионов долларов в год", – сказал эксперт.

Читайте такжеСовет нацбезопасности сегодня будет решать судьбу российского "Сбербанка"

При этом Демкив отметил, что, кроме прямого эффекта от санкций, есть еще и непрямой – отток депозитов.

"До возникновения вопроса признания Российской Федерацией документов боевиков российские банки в Украине имели довольно неплохой запас ликвидности. Если же оттоки депозитов станут неконтролируемыми, то финансовый груз выплаты депозитов ляжет на НБУ (который, согласно законодательству, выступает кредитором последней инстанции и будет обязан предоставлять банкам кредиты для расчета с вкладчиками) или же на Фонд гарантирования вкладов, если банки впоследствии будут признаны неплатежеспособными", – сказал Демкив.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в случае подтверждения информации о принятии российскими банками при обслуживании клиентов паспортов непризнанных "ЛНР" и "ДНР" намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом, чтобы предотвратить вывод этими банками средств путем возврата полученных от материнских структур займов и уплаты процентов по ним.

15 марта СНБО поручил Нацбанку и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения относительно санкций против банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих документов.

В Национальном банке по запросу УНИАН сообщили, что банковские учреждения, которые работают в Украине, во время обслуживания клиентов не имеют права принимать у граждан паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема фейковых документов "ЛНР/ДНР" и прекратить его деятельность в Украине.

"Сбербанк России", ключевым владельцем которого является центральный банк Российской Федерации, в комментарии УНИАН заявил, что строго соблюдает в своей работе международное законодательство и законодательство Украины.

Аналогичным образом УНИАН прокомментировали ситуацию и в дочернем банке российского "Сбербанка" в Украине, подчеркнув, что финучреждение работает в рамках правового поля страны и не принимает паспорта "ДНР" и "ЛНР".