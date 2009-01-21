Украина возглавила рейтинг ООН

Украина возглавила список стран, относительно которых экономисты Организации Объединенных Наций прогнозируют вероятность дефолта в 2009 году.

Как сообщает газета «Дело» (№2 от 21 января 2009 года), такой вывод сделали эксперты ООН в докладе «Мировое экономическое положение и перспективы на 2009 год».

Согласно его данным, особенно негативно обстоят дела в Украине. Страна катастрофически теряет доверие инвесторов. Украина вышла в мировые лидеры по падению промышленного производства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса.

По данным экономистов ООН, рост экономики в стране снизится до 2,1%, безработица увеличится в два раза – до 6%, а инфляция останется на уровне 2008 года.

О вероятности дефолта Украины в 2009 году свидетельствует и резкий рост доходности украинских государственных облигаций. Как отмечается в докладе, доходность этих ценных бумаг, общий объем которых составляет 105 млрд. долларов, за последние четыре месяца возросла до 30%. Для сравнения: еще за месяц до дефолта 1998 года средняя процентная ставка по облигациям России была более чем в два раза ниже (10,8%).

Помимо оценки риска дефолта стран мира, эксперты ООН подготовили также прогноз развития экономики в 2009 году. Из четырех самых крупных стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и Украина) мировой экономический кризис в наибольшей степени скажется на показателях Украины, в наименьшей – Беларуси. Авторы доклада прогнозируют в 2009 году снижение темпов роста экономики Беларуси до 8%, России – до 4,8%, Казахстана – до 4%, Украины – до 2,1%.