В Украине настало время решительных действий в реформировании таможни – Гройсман

В Украине настало время для решительных действий в реформировании таможни, что должно открыть для страны большие резервы за счет пресечения контрабанды, борьбы с "серым" импортом и эффективной защиты честного бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети Fаcebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня получил информацию от и.о. руководителя ГФС Мирослава Продана. Всего за 5 дней Одесская таможня обеспечила выполнение месячного плана! Это результат работы специальной группы, которая была туда направлена (в Одессу – УНИАН) на прошлой неделе по моему поручению. Эту информацию я зачитал на встрече с представителями турецкого бизнеса", - написал глава правительства.

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Гройсман напомнил, что в прошлом году в стране началась подготовка к реформированию таможни. "Я обещал, что наведу там порядок. Сегодня настало время решительных действий, и первые результаты, которые мы получили, показывают, какие у нас есть резервы – в преодолении контрабанды и серого импорта, наполнении бюджета и защиты бизнеса, который развивает нашу экономику, а не загоняет ее в теневые схемы", – отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 миллиона долларов. Проект был согласован весной 2016 года. Премьер ранее оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 миллиардов гривень в год.

Как ожидается, на ближайшем заседании правительства Минфин представит концепцию реформы таможенных органов.