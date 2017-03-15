Нацбанк предлагает ввести санкции к "дочкам" российских госбанков

Национальный банк Украины, выполняя поручение Совета национальной безопасности и обороны, предлагает ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Яков Смолий в ходе брифинга в НБУ.

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"Применение этих санкций означает запрет на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков. Это предоставление межбанковских кредитов и размещение депозитов, размещение средств на корсчетах и другие активные операции. Также это запрет на выплату процентов, дивидендов, возврат межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга. Также мы предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала", - сказал Смолий, отметив, что эти санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продаже новым инвесторам.

По его словам, санкции затронут дочерние структуры государственных российских банков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ-банк", "ВиЭс Банк".

При этом Смолий отметил, что для введения предложенных санкций в действие соответствующее решение должен принять Совет нацбезопасности и обороны.