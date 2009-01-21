Межбанк: торги по доллару открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,8600/8,0100.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2370/0,2440, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1105/10,3095. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2866/68 (вторник - 1,2948/50).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.