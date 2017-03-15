Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2688,0768 (15 марта – 2690,4296)

100 EUR – 2855,2752 (15 марта – 2860,1957)

10 RUR – 4,5474 (15 марта – 4,5636)

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Как сообщал УНИАН, 15 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,92 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5413/28,5944 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8808 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 402 сделки на сумму 242,32 миллиона долларов.