ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система США подняла базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1% годовых, сообщает Дождь со ссылкой на пресс-релиз мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

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"Решение приняли все члены комитета, кроме главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, который проголосовал за сохранение ставки на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз ФРС США поднимала ставку в декабре 2016 года. До этого - в декабре 2015 года, это было сделано впервые с 2006 года.

"Дальнейшее повышение ставок будет постепенным, говорится в заявлении ФРС. Руководители ФРС ожидают, что в 2017 году базовая процентная ставка будет дважды повышена и трижды в 2018", - подчеркивает издание.

Согласно прогнозу ФРС, в 2017 году экономика США вырастет на 2,1%. К концу 2017 года безработица останется на уровне 4,5%.

Повышение ставки происходит на фоне улучшения экономических перспектив в мире, отмечает Reuters. Риски оцениваются как "сбалансированные".