Блокада Донбасса: Порошенко поручил Минфину подсчитать убытки Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что поручил министру финансов Александру Данилюку и правительству обсчитать потери Украины от блокады Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Сегодня было поручено министру финансов Александру Данилюку подготовить расчеты для правительства. Правительство должно сейчас просчитав, минимизировав потери, проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения», - заявил он.

«Я сказал, что за это заплатят не только так называемые главари «ДНР» и «ЛНР», а и те политические силы, которые взяли на себя ответственность за блокаду, это «Батькивщина», это «Самопомич», и народ имеет право знать своих героев», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, в конце января на Донбассе силами нескольких ветеранов АТО и представителей политических сил было остановлено железнодорожное и автомобильное сообщение на линии разграничения между Украиной и неподконтрольными территориями. Это спровоцировало блокаду поставок угля из украинских шахт на украинские металлургические предприятия и ТЭС. В середине февраля Кабмин ввел специальные меры на рынке электроэнергии, которые предусматривают экономное использование угля. Это способствовало бесперебойной работе энергосистемы страны для потребителей, но требовало от промышленного сектора сократить производство и потребление ресурсов. Ключевые металлургические предприятия значительно сократили выпуск продукции и заявили о возможности полной остановки цехов.