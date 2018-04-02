”Рост в украинском страховании продолжится, как минимум, 50 лет”

«Для мировой индустрии прошедший год был самым сложным, как минимум, с момента завершения второй мировой войны. Поэтому мы очень рады тому, что его мы снова завершили с прибылью. Конечно, прибыль будет ниже, чем ожидалось, но у нас есть положительный результат и мы сможем в этом году дополнительно увеличить капитал. Мы исходим из того, что год, который начался, будет очень сложным, но пессимизм, который на сегодня есть в мировой экономике, несколько ослабнет и начнется восхождение в гору. Ситуация интересна тем, что сегодня у людей на руках есть много средств, так как они не верят банкам и сохраняют свои сбережения «в тумбочке». Это – шанс использовать сверхликвидность населения для увеличения потребления как в финансовом секторе, так и во всех остальных. В таких ситуациях сразу будет видно, кто есть кто. Так, компании, которые показали себя как надежные, это, например, Grawe, имеют гораздо лучшие исходные позиции для подъема после «бури». Очень поддерживает нас подтвержденное временем мнение, что страхование жизни надежней, чем банк. Но настроение потребителя может быть испорчено тем, что некоторые страховые компании все же попадут в тяжелую ситуацию. Мы очень надеемся, что в Украине крупные СК не испытают больших сложностей, что ситуация будет меняться к лучшему. Несмотря на состояние дел, которые мы переживаем в таких странах как Украина, в сфере страхования виден огромный потенциал. Исходя из этого, считаем, что рост будет продолжаться еще, как минимум, на протяжении следующих 50 лет. В Австрии, например, страхование жизни составляет 4-5% ВВП. В Украине это значение намного меньше - 0 (имеет в виду 0,000001%). В долгосрочной перспективе Украина - великолепный рынок, в краткосрочной, конечно, необходимо рассчитывать на определенные сложности. Мы очень рады, что наша осторожная стратегия проявила себя правильно. Это мое небольшое вступления, теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.»

Вы заявляли о намерении увеличить капитал, это касается только материнской организации или всех компаний и насколько?

Мы не будем проводить увеличение уставного капитала. Прибыль будет оставаться на усмотрение компании, таким образом будет происходить увеличение капитала.

Кого из страховщиков жизни вы видите главным конкурентом в Австрии, а кого - в Украине?

В Австрии я бы сказал, что это - Wiener Städtische Versicherung AG. Нужно отметить, что в Австрии среди страховых компаний полностью отсутствует какое-либо неприятное напряжение конкуренции. Можно сказать, что у нас происходит спортивное единоборство.

В Украине несколько компаний, с которыми мы, скажем так, работаем вместе в этом направлении. Конечно, самый важный конкурент - American Life Insurance Company (ALICO), но мы исходим из того, что очень сильно будут развиваться и другие компании.

Можно ли говорить, что в Австрии сейчас происходит перетекание денег из банковской сферы в сферу страхования жизни, или недоверие к страховым компаниям также велико?

Недоверие к страховым компаниям гораздо меньше. Есть такое понятие как bank run, при этом понятия insurance run не существует. Сильный отток капитала в страховой сфере невозможен, как это возможно в банках, поэтому этот отток капитала, а его нет, не может привести страховую компанию в ту опасную ситуацию, в которую попадает банк. Это принципиальное преимущество страховых компаний. При дискуссиях банки в большей степени находятся в центре внимания, по сравнению со страховыми компаниями, и поэтому понятно, почему клиенты к банкам относятся более напряженно, более осторожно, чем к страховщикам. На данный момент мы не видим сильного перетекания денег из банков в страховые компании, но ожидаем, что эта тенденция будет усиливаться в 2009 году.

Вы говорили о том, что в Европе в скором времени закончится кризис и начнется период роста, о каком сроке идет речь и от чего будет зависеть рост?

Если бы у меня был хрустальный шар, я бы обязательно в него бы заглянул. Но если делать серьезные прогнозы, то это самое раннее в конце 2009 года. Мы исходим из того, что процесс выздоровления будет медленным. 100% не будет так, что раз - и все начало бурно расти. Мое личное ощущение, что после этого кризиса в течение 10 лет мы будем чувствовать медленный, но постоянный рост. Если бы у меня была необходимость инвестировать какой-то крупный капитал, то я бы начал этим заниматься в середине 2009 года.

У GRAWE есть много дочерних компаний в разных странах, одинаковы ли проблемы и где ситуация более серьезная?

Несмотря на то, что рынки Центральной и Южной Европы похожи, настроение в этих странах очень разнится. Мы видим, что в странах бывшей Югославии на сегодняшний день настроение достаточно оптимистическое. Пессимизм мы видим скорей в Румынии, Украине и Болгарии. Что касается ожиданий прибыльности по этому году, то мы исходим из факта - все наши компании покажут прибыль, и мы этим очень гордимся. В страховании жизни ситуация такова, что уменьшение премий в течение года, то есть снижение поступлений не означает падение прибыли, а может даже наоборот, так как структура затрат имеет свои особенности. Самая большая статья затрат в первый год, как правило комиссионные и, если уменьшаются поступления, то, разумеется, уменьшаются и комиссионные. Для страховых компаний уменьшение новых поступлений означает увеличение стабильности, так как снижается затратная часть. Последний раз, когда в Австрии страховая компания должна была объявить о банкротстве, было в 1936 году.

Вы говорите, что у многих компаний могут возникнуть проблемы, речь идет о банкротстве?

В Австрии мы это исключаем. Проблемой для нас является уменьшение прибыли или скажем убытки, но так, чтобы компания была вынуждена объявить о банкротстве, это исключено. Для рынка в целом это был бы большой удар, и я думаю, что остальные рынки сделали все необходимое, чтобы избежать такого процесса.

Есть ли в Австрии стабилизационный механизм, который бы защищал клиентов компаний по страхованию жизни от возможных потерь?

Есть один механизм, который, на мой взгляд, даже лучше, чем тот, что есть в банках. Речь идет о резерве, который компания должна ежедневно создавать. Резерв в страховой компании считается специальным владением, то есть, страховая компания не может самостоятельно распоряжаться этими средствами. Все движения, которые касаются этого финансового резерва, должны быть подтверждены представителем власти. И этот резерв должен включать в себя 100% обязательств по отношению к клиентам. В этом заключается большая разница с гарантийным фондом, который есть в банках. Так, фонд, создаваемый банками, будет в состоянии покрыть только 10% всех вкладов. По крайней мере, в Австрии и Германии эта цифра именно такая. Что произойдет, если больше, чем 10% будут вынуждены обратиться в этот фонд, тогда он просто опустеет. И сегодня речь идет о том, чтобы расширить австрийскую модель резервирования на все страны Евросоюза.

Регламентирован ли список банков, в которых можно размещать средства резервов, ценные бумаги и т. д.?

Есть ограничения, которые прописаны в законе, где четко указано, сколько акций можно держать, сколько недвижимости, сколько облигаций и т. д. И я думаю, что в нашем случае это не очень отличается от того, что есть на сегодня в Украине. Я думаю, что в Украине система достаточно интересная, хорошая.

Вы говорили о большом потенциале украинского рынка страхования жизни, а как Вы оцениваете потенциал рынка рискового страхования?

Это, конечно, касается и рискового страхования. На сегодняшний день основной темой для нас является страхование жизни. Страховая компании «Граве Украина» (ранее СК «Инпро») – компания, которая занимается рисковым страхованием, и мы видим в ней огромный потенциал роста. В рисковом страховании очень большую роль играет наличие традиции собственности. В Румынии, например, несмотря на то, что страна была частью социалистического лагеря, у людей достаточно четко присутствовало понимание собственности. Они могли владеть домами. И когда начался рост, в страховом секторе он был достаточно бурным. В Украине, где традиция собственности присутствует в меньшей степени, развитие страхового сектора будет происходить медленней. Важно, чтобы человек понимал, что это его собственность и хотел ее защитить.

Следующие 20, 30 ,50 лет меня не очень беспокоят в плане Украины, там все будет хорошо, но следующий год - это будет интересно.

И для лайфового и для рисского рынка будет интересным, или вообще для страхового сектора?

Тут невозможно четко разделить страхование жизни, банки, рисковое страхование, все это взаимосвязано.

В прошлом году Вы говорили, что вслед за покупкой рисковой страховой компании в Украине, возможно, будете осуществлять другие покупки на постсоветском пространстве. Поменялись ли ваши планы с учетом финансовой ситуации в мире?

Конечно, инвестиции сейчас текут не в тех количествах и не с той скоростью, как это могло бы быть, но мы очень незначительно изменили планы. Буквально в декабре мы увеличили уставный капитал СК «Инпро» на 20 млн. грн. Конечно, эти деньги будут использованы для развития всевозможных проектов. Сейчас мы будем более пристально наблюдать за развитием проектов и более тщательно проверять их целесообразность.

А что на счет возможной дальнейшей экспансии?

В данный момент мы довольны тем, что у нас есть в страховании жизни и в рисковом страховании, но я исхожу из того, что в ближайшие месяцы к нам будут выходить с предложениями, в частности в Украине, и мы будем эти предложения рассматривать. Что касается экспансии в другие страны, то есть еще пару проектов в Европе, куда, возможно, мы хотели бы зайти, но на сегодняшний день это не является главной целью. Это, например, такие страны, как Беларусь, но на сейчас там не так просто получить лицензию. Мы осенью купили небольшую компанию в Косово. Косово - небольшая страна, но нам важно, чтобы все рынки, которые являются для нас целевыми, мы покрыли. Что мы исключаем из нашего плана, так это Польшу, Словакию и Чехию, потому что там уже очень тесно на рынке, они заняты немцами и венскими страховыми компаниями. А в других странах, где бы мы хотели быть, мы уже там присутствуем.

А Россией Вы по-прежнему не интересуетесь?

Я очень большой рынок оставил в стороне, Вы правы. Мы с 1998 года очень пристально следим за развитием рынка в России, но на сегодняшний день не очень понимаем правила, по которым там происходит игра. И поэтому, несмотря на то, что мы этот рынок постоянно мониторим, исходим из того, что это очень близкая перспектива. Необходима надежность банковской системы, необходима надежность финансовой системы в целом, а также политической системы. Несмотря на то, что в политике Украины гораздо больше дискуссий на сегодняшний день, все равно все процессы в Украине лучше, чем в России, надежней для нас.

Алексей Савченко (УНИАН)