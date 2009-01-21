Студентам-контрактникам могут дать отсрочку

Народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ предлагает на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона «О внесении изменения в статью 64 Закона Украины «О высшем образовании» (об отсрочке оплаты за обучение), который позволит студентам-контрактникам получить отсрочку по оплате за учебу сроком до года.

Согласно данным официального сайта Верховной Рады, законопроект зарегистрирован № 3571 29 декабря 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного БЮТ, по данным Министерства образования и науки Украины, по контракту на платной основе учатся 1,5 млн. студентов высших учебных заведений. В конце 2008 года многие вузы столкнулись с проблемой задержки платежей. Это связано с задержкой выплаты зарплат и увольнением с работы родителей студентов, неплатежеспособностью семьи в новых условиях одновременно платить за учебу и выплачивать взятые кредиты, уменьшением возможностей подработки для студента в свободное от учебы время, говорится в сообщении.

«В условиях экономического кризиса возникла необходимость в усилении социальной защиты такой уязвимой категории граждан Украины как студенты. Считаю, что необходимо разрешить высшим учебным заведениям, до стабилизации экономического положения в Украине, предоставлять отсрочку студентам-контрактникам», - отмечает А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как заметил автор законопроекта, согласно ст. 64, ч. 6 Закона “О высшем образовании”, размер платы за весь срок обучения или за предоставление дополнительных образовательных услуг “устанавливается в договоре, заключаемым между высшим учебным заведением и лицом, которое будет обучаться, или юридическим лицом, которое будет оплачивать учебу или предоставление дополнительных образовательных услуг, и не может меняться на протяжении всего срока обучения”. «Приведенная формулировка не позволяет высшему учебному заведению предоставлять отсрочку студентам по оплате за обучение даже в случае, когда студенту это крайне необходимо и высшее учебное заведение имеет экономические возможности за собственные средства предоставить отсрочку и готово пойти на это», - комментирует А.ПАВЛОВСКИЙ.

Депутат объяснил, что уже очевидно, что сотни тысяч семей потеряли возможность платить за обучение своих детей.

«Невозможность предоставления отсрочки по оплате за учебу студентам-контрактникам в условиях экономического кризиса может привести к существенному увеличению уровня безработицы и соответствующего увеличения расходов государства на социальную защиту бывших студентов-контрактников, которые, будучи не в состоянии оплатить за учебу, вообще прекратят учиться и пойдут становиться на учет в центры занятости”, - считает А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его убеждению, принятие законопроекта предоставит возможность высшим учебным заведениям Украины (на условиях, определенных самими заведениями и за собственные средства учебных заведений) предоставлять студентам-контрактникам отсрочку по оплате за обучение сроком до одного года, а это в свою очередь будет способствовать реализации такой приоритетной задачи в сфере занятости населения как повышение качества рабочей силы, недопущение роста уровня безработицы, и фактически будет усиливать гарантию ст. 53 Конституции Украины (“Каждый имеет право на образование... Государство обеспечивает доступность и бесплатность высшего и последипломного образования, различных форм обучения”).