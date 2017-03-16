Порошенко ожидает получения Украиной 1 миллиарда долларов от МВФ в марте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Я сейчас могу наверняка утверждать, что 20 марта состоится заседание правления Международного валютного фонда. Как мне и обещала Кристин Лагард, исполнительный директор МВФ, мы получим 1 млрд долларов, и я надеюсь, это произойдет еще в марте», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.

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Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и внедрение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.