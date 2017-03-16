Курс мексиканского песо резко вырос после повышение ставки ФРС

Решение ФРС США о повышении базовой процентной ставки в среду резко повысило курс мексиканского песо к доллару, доведя его до лучшего показателя с момента победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре прошлого года.

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ЦБ Мексики отфиксировал в среду спот-курс доллара на уровне 19,27 песо. За день мексиканская валюта отыграла сразу 42,5 сентаво к американской, или 2,16%, сообщает Прайм.

В розничной торговле доллар можно было купить за 19,55 песо против 19,95 песо во вторник, сообщает банк Citibanamex.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%.