Нацбанк упростил покупку валюты для бизнеса

Национальный банк Украины разрешил субъектам хозяйствования покупку валюты за счет полученных гривневых кредитов под государственные гарантии в рамках программ повышения обороноспособности и безопасности государства.

Читайте такжеНацбанк предлагает ввести санкции к "дочкам" российских госбанков

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №22, вступающее в силу сегодня, 16 марта.

Согласно документу, также регулятор ввел упрощенный порядок покупки валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.

По оценкам регулятора, спрос на валюту для проведения этих операций не окажет дестабилизирующего влияния на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В частности, регулятора анонсировал снижение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%, а в дальнейшем полную отмену этого требования.

Кроме того, НБУ намерен повысить лимит покупки физлицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что в 12 раз выше действующего лимита.

Помимо этого, Нацбанк планирует разрешить гражданам инвестиции за рубеж до 50 тыс. евро без индивидуальной лицензии.