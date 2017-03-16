Российский "Сбербанк" ввел новые ограничения на снятие наличных в Украине

В Украине ПАО «Сбербанк» ввел новые, более жесткие лимиты на снятие наличных средств для своих клиентов. Новые ограничения заработают с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

В сообщении говорится, что лимиты введены «в условиях противозаконных действий в отношении к банка третьими лицами».

Следовательно, новые ограничения для клиентов "Сбербанка" для юридических лиц:

- на операции по снятию наличных с карточных счетов в размере 20 000 грн. / 750 долларов США / 700 ЕВРО (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента;

– на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов карточками банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети Интернет и др.) В размере 30 000 грн. / 1100 долларов США / 1000 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента.

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Для физических лиц действуют следующие новые ограничения:

- на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлах с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 000 грн (экв. в других валютах и/или банковских металлах) в сутки на одного клиента;

- на осуществление любых безналичных операций (перечислений денежных средств) и текущих счетов физических лиц в размере 30 000 грн. (или эквивалент в другой валюте) в сутки на одного Клиента;

По карточным счетам:

- на проведение любых безналичных операций с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка (card to card, person to person), расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов картами в сети Интернет и др.) в размере 30 000 грн./ 1100 долларов США / 1000 евро в сутки по одному карточному счету клиента;

- по операциям снятия наличных с карточных счетов в размере 20 000 грн./750 долларов США/700 ЕВРО (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента;

Выплата (погашение) именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц осуществляется только через текущий счет клиента.

Также изменили лимиты с денежных переводов с карты на карту. Максимальная суточная сумма – не более 30 тыс. грн с учетом комиссии.

Другие лимиты оставили без изменений: максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) - 14999 грн, максимальная сумма всех переводов за месяц (с учетом комиссии) - 149999 грн.

Напомним, 15 марта «Сбербанк» уже вводил ограничения на снятие наличных в размере 30 тыс. грн или эквивалент этой суммы в иностранной валюте через кассу банка в сутки на одного клиента. В банке заявляли, что временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.