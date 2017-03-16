Гройсман: блокада перемещения грузов в зоне АТО угрожает экономическому росту

Блокада перемещения грузов через линию разграничения в зоне проведения АТО угрожает экономического росту Украины, правительство ищет пути стабилизации ситуации.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.

«Сегодня возникли угрозы удержания экономического роста в связи с блокадой, которая произошла на востоке страны. Я уже говорил, и сейчас скажу - эта блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации. Те, кто понимают экономические процессы, также понимают, что это так и есть. Сейчас мы смотрим на то, что нужно сделать, чтобы удержать ситуацию и обеспечить соответствующий рост», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что правительство все же позитивно расценивает перспективы украинской экономики в 2017 году в связи с переориентацией на новые рынки и перспективами привлечения инвестиций.

«Мы оптимистично смотрим в 2017 год», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.

После заседания секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения в зоне АТО.