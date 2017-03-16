Гройсман пообещал презентовать пенсионную реформу в течение двух месяцев

Пенсионная реформа Украины при условии качественного реформирования может стать бездефицитной к 2024 году, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.

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«Дефицит пенсионного фонда равняется почти 50%. Так пенсионная система работать не может, с учетом того что 80% украинских пенсионеров находятся на минимальной пенсии. Мы должны изменить эту систему, предоставить систему, которая будет справедливой к работающим людям, и это будет означать, что, по нашим расчетам, эта система к 2024 году может стать абсолютно самодостаточной и бездефицитной», - сказал он.

По словам Гройсмана, правительство уже активно работает над пенсионной реформой и в течение двух месяцев публично ее презентует.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.