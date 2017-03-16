Гройсман: мы будем продолжать сотрудничество с МВФ, будем бороться за эти реформы

Украина намерена полностью и в срок выполнить программу расширенного финансирования Международного валютного фонда EFF объемом 17,5 млрд долл., рассчитанную до 2019 года, и провести соответствующие реформы.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.

«Сегодня это вызов для современных политиков, для нас всех. Мы будем продолжать наше сотрудничество с Международным валютным фондом, мы будем бороться за эти реформы, и как следствие - рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», - ответил премьер на вопрос о перспективах успешного выполнения программы МВФ в полном объеме до 2019 года.

В то же время, Гройсман отметил важность возрождения национальной экономики для устранения долговой нагрузки и обеспечения стабильного роста.

«Получение поддержки Международного валютного фонда мы рассматривает как временный заем. Нам нужно возрождать национальную экономику. Экономика должна работать соответствующим образом, чтобы мы могли рассчитываться с долгами, которые Украина накопила. Все, что Украина накопила - это от бездарной, популистской и некачественной политики тех, кто в свое время отвечал за изменения в стране», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и внедрение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.