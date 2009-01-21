НБУ будет согласовывать рефинансирование комбанков

Национальный банк Украины согласился с тем, чтобы согласовывать свои решения о рефинансировании коммерческих банков с Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, о достижении такого соглашения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Борис Соболев, присутствовавший на заседании КМУ.

По его словам, согласно договоренности, НБУ будет согласовывать свои решение с правительством в течение пяти дней.

«Будет определена процедура согласования в течение пяти дней. Это причины, объемы (рефинансирования – УНИАН),… кому, сколько и на каких условиях», - сказал Б.Соболев.

Кроме того, источник в правительстве сообщил УНИАН о том, что по указанному вопросу Кабмин совместно с НБУ готовит совместное постановление.