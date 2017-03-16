Гонтарева о своей отставке: "Пока рано говорить о прощальной вечеринке. Я жду назначения технократа"

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева готова подать в отставку после того, как на ее место будет предложена кандидатура технократа. Об этом она сообщила в ходе бизнес-форуме в Киеве.

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«Пока рано говорить о прощальной вечеринке. Я жду назначения профессионального технократа», - сказала она.

Глава НБУ отметила, что предупредит о своем уходе за месяц.

Справка УНИАН. Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.

Требования отправить в отставку Гонтареву периодически появляются в СМИ, озвучиваемые депутатами и экспертами, однако Национальный банк обычно опровергает эту информацию.

Ранее в поддержку главы НБУ неоднократно выступали послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза, руководители международных организаций, а также крупнейшая профильная ассоциация Украины и руководители крупнейших банков страны, отмечая успешное проведение регулятором под руководством Гонтаревой очистки банковского сектора.