Германия ожидает снижения ВВП в 2009 г. на 2,25%

Минэкономики Германии ожидает снижения ВВП страны в 2009 году на 2,25%, сообщил журналистам глава министерства Михаэль Глос. Как передает РИА "Новости", по словам министра, "в 2009 году мы ожидаем снижения на 2,25%".

В среду на пресс-конференции в Берлине он представил доклад по экономике на 2009 год, подготовленный министерством. Первоначально правительство Германии ожидало снижения ВВП в 2009 году до 0,2% - 1%. По данным Германского статистического ведомства (Destatis), рост реального ВВП в Германии в 2008 году, в условиях мирового финансового кризиса, также существенно снизился и составил 1,3%. В 2007 году, по данным Destatis, рост ВВП страны составил 2,5%, а в 2006 - 3,0%. Ранее различные эксперты прогнозировали снижение роста ВВП в 2009 году от 1% до 4%. Самый суровый прогноз дал главный экономист Deutsche Bank Норберт Вальтер. По его мнению, в самом неутешительном случае ВВП Германии в 2009 году может сократиться на 4%. Это самая сильная рецессия, которую экономика страны, находящаяся на пятом месте в мире после США, КНР, Японии и Индии, переживает с момента объединения ГДР и ФРГ в 1990 году.