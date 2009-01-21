Межбанк: доллар - 7,8700/7,9250 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,8600/8,0100 грн. за 1 доллар, к 11:00 сузился спрэд - 7,8700/7,9950, и к 12:00 цены установились на следующих значениях 7,8700/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2440 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2430, а к 12:00 понизились 0,2360/0,2410 грн. за 1 руб. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 32,9300 (-0,4300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2866/68, а к 12:00 выросли 1,2947/49. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1105/10,3095, к 11:00 цены поднялись 10,1690/10,3365, и к 12:00 составили 10,1950/10,2720.