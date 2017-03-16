Министр финансов о транше МВФ: рассчитываем получить на следующей неделе
При этом министр отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее наша страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.
В понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.
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Об этом в ходе инвестиционной конференции в Киеве сообщил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.
«В следующий понедельник состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ», - сказал Данилюк. При этом министр отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее наша страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.
Министр отметил, что переговоры Украины с МВФ проходят нелегко, но очень конструктивно, и Украина показывает большой прогресс в работе с Фондом.
Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.
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Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.
В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и внедрение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.