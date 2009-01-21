Ющенко возмущен бездеятельностью Генпрокуратуры и СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возмущен бездеятельностью Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с сопредседателями Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО и в.и.о. председателя СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отказался заслушивать их отчет о выполненной работе.

Он обвинил руководителей комиссии в неспособности бороться с коррупцией.

Президент отметил, что в отчете, который ему предоставили для ознакомления перед встречей, содержится лишь иллюзия борьбы с коррупцией, и это его не устраивает. В.ЮЩЕНКО возмущен тем, что в прошлом году ни один коррупционер в правоохранительных органах, а особенно в судах, не был осужден.

«Целая правоохранительная армия за год смогла выиграть только три дела», - сказал Президент, заметив, что речь шла только о привлечении к административной ответственности.

«Вы не можете продвигать эти дела, вы не являетесь угрозой для коррупционеров, над вами партийные зонтики, политические зонтики, и вы думаете, что у вас алиби, чтобы жить бездеятельно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что сегодня прокуратура и СБУ не смогли навести порядок в сфере земельных отношений, не способствовали выявлению коррупции в судах, других контролирующих органах, не проявляли инициативы относительно внесения изменений в законодательство по борьбе с коррупцией.

По словам В.ЮЩЕНКО, он понимает, что пока «БЮТом и другими так называемыми демократическими силами будет блокироваться парламент по судебной реформе, ее не будет».

«Но я не видел и вашего стремления», - подчеркнул Президент, заметив, что и генеральный прокурор, и и.о. председателя СБУ должны были в парламенте убедительно доказывать необходимость воплощения судебной реформы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вообще не видит ни одного положительного результата работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, поэтому сопредседатели комиссии будут отчитываться не сегодня, а в феврале на общенациональном совещании по вопросам противодействия коррупции.

В.ЮЩЕНКО считает целесообразным заслушать на этом совещании также руководителей областных прокуратур, МВД, СБУ и т.п.