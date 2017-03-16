Гройсман обещает преодолеть коррупцию на всех таможнях

Правительство намерено преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы преодолеем коррупцию на всех таможнях нашей страны, мы обеспечим реформирование таможни, мы ликвидируем неэффективные таможни. Мы сделаем две вещи: с одной стороны, сможем наполнять украинский бюджет, а с другой стороны - создадим условия для качественной конкуренции. Серый импорт, который мог ввозится в Украину по заниженным параметрам, он не только уничтожает возможности поступления в бюджет, он уничтожает конкуренцию в нашей стране», - сказал премьер.

Он сообщил, что за 5 дней работы новой команды на Одесской таможне она выполнила месячный план таможенных поступлений в бюджет.

«Новый и.о. руководителя Государственной фискальной службы вчера направил мне информацию - я был в Турции - о результатах работы Одесской таможни. Мы сформировали отдельное подразделение из 17 человек, которые выехали для того, чтобы правильно организовать работу. Я хотел привести одну цифру: за 5 дней работы Одесская таможня выполнила план поступлений за один месяц. Представьте себе, насколько масштабные коррупционные вещи были на Одесской таможне", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций. В мае прошлого года Украина и США заключили соглашение о взаимной помощи таможенных администраций, предусматривающее сотрудничество между Государственной фискальной службой Украины и Таможенной и пограничной службой США в пресечении противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран. Соглашение стало одним из этапов двухлетнего проекта реформирования украинской таможни от правительства США с объемом финансирования 4 млн долл. Проект был согласован весной 2016 года. Премьер ранее оценил потенциал роста таможенных платежей в бюджет Украины в 50 млрд грн в год.