"Интеграл-Банк" накануне банкротства вывел через австрийский Meinl Bank $14 миллионов - Фонд гарантирования

«Интеграл-Банк» до введения временной администрации вывел средства через австрийский Meinl Bank AG в сумме 14,16 млн долл. США, сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Как отмечается в сообщении, «Интеграл-Банк» открыл корреспондентский счет в Meinl Bank AG с начислением процентов по остатку в размере 3% годовых, при этом средства на корсчете были обеспечением исполнения кредитных обязательств перед австрийским банком. В мае 2015 года в связи с невыполнением кредитных обязательств Meinl Bank AG списал с корсчета в свою пользу средства «Интеграл-Банка» на общую сумму 14,16 млн долл.

Кроме того, Фонд сообщил, что с января по май 2015 года посредством проведения убыточных форексных операций из «Интеграл-Банка» было выведено около 26 млн грн, 2,35 млн долл. и 230 тыс. евро.

Помимо этого, один из акционеров банка по предварительному сговору с руководителями страховых и финансовых компаний выдал 19 кредитов под залог «мусорных» ценных бумаг, и по состоянию на 1 февраля 2017 года общая сумма этих кредитов составила около 140 млн грн.

Также Фонд сообщил, что руководство банка согласовало выдачу 20 кредитов своим связанным лицам, и на 1 февраля сумма этих кредитов составила около 380 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного «Интеграл-банка» 25 ноября 2015 года. С 15 сентября в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Интеграл-банк» работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредованно через инвесткомпанию «Инвестиционно-торговый союз» 48,5705% акций банка.