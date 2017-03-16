Порошенко дал добро на введение санкций против российских банков

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в соответствующем указе, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины.

Санкции сроком на один год будут применены к публичным акционерным общества «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны 15 марта поручила Национальному банку Украины и Службе безопасности в течение суток внести предложения относительно санкций против банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

Позже Нацбанк заявил, что предлагает ввести санкции в дочерних структур российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны. Санкции коснутся дочерних структур государственных российских банков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк».