Еврокомиссия утвердила решение выделить Украине €600 миллионов

Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение обнародовано сегодня.

«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила решение выделить второй транш макрофинансовой помощи Украине, заем на сумму 600 млн. евро», - говорится в сообщении.

О выделении второго транша стало известно 10 февраля во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тогда на пресс-конференции заявил, что ЕС готов выделить второй транш, рассчитывая на то, что правительство и парламент Украины смогут выполнить ключевое условие - снять запрет на экспорт леса-кругляка, введенный в 2015 году сроком на 10 лет.

Гройсман заявил, что эта макрофинансовая помощь будет направлена в бюджет и дополнительно положительно повлияет на развитие экономики Украины.

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Справка УНИАН. Европейский Союз является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, обеспечивая финансирование различных программ реформ в экономике и социальной сфере.

В апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь Украине общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В рамках кредитной программы Украина получила в целом 600 млн евро.

В 2015 году Евросоюз предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года и оказалось во многом неожиданным для Украины. По мнению европейской стороны, стремление власти запретить экспорт и таким образом установить контроль над вырубкой лесов и продажей древесины не имело успеха. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины имел место, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса, как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также разработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.