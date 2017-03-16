Доля активов госбанков в банковской системе превысила 50% - Гонтарева

Доля государственных банков после национализации крупнейшего банка страны "ПриватБанка" составила 52% по объему активов, и власти должны разработать в ближайшее время эффективную стратегию по ликвидации монополии государства в секторе.

Об этом в ходе бизнес-форуме в Киеве сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"52% банковского сектора теперь в госсобственности, и это не очень хорошая ситуация. Должны быть эффективные шаги, чтобы разрушить монополию государства в банковском секторе", - сказала она.

Она отметила, что последняя стратегия развития государственных банков создавалась в 2015 году и нуждается в обновлении в соответствии с новыми реалиями.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины ожидает утверждения Кабинетом министров обновленной стратегии государственных банков через два-три месяца.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" ожидается в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала "Укргазбанка" государство в рамках стратегии намерено частично или полностью выйти до конца 2017 года.

После национализации крупнейшего в Украине банка "ПриватБанка" по решению Кабинета министров от 18 декабря 2016 года на основании соответствующих рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны в правительстве заявили о предстоящей корректировке стратегии госбанков.