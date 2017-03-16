Министр финансов оценил возможные потери Украины от блокады Донбасса

Министерство финансов Украины предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП.

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Об этом журналистам сообщил глава министерства Александр Данилюк.

"Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%", - сказал министр.

При этом Данилюк отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин определится с другими возможными экономическими потерями страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил министру финансов Александру Данилюку и правительству подсчитать потери Украины от блокады Донбасса.

В конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

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Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.